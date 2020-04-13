Москвичам напомнили о запрете на сбор березового сока

Несмотря на действующий в столице режим самоизоляции, все чаще в Сети стали появляться фотографии городских жителей, собирающих березовый сок. В связи с этим в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы напомнили о запрете на сбор нектара на природных территориях.

Как рассказали специалисты, добыча березового сока часто наносит непоправимый вред деревьям. Часто для сбора сока люди рассекают топором ствол, жидкость начинает сразу же вытекать из места надреза, и большая ее часть просто уходит в землю. Более того, деревья после такой раны долго не восстанавливаются. Сбор сока у деревьев, растущих вдоль крупных магистралей, также нежелателен из-за возможного содержания в нем вредных соединений.

В Мосприроды подчеркнули, что собирать березовый сок в столице на озелененных и природных территориях запрещено. Подобные действия приравниваются к повреждению зеленых насаждений. Тем, кто все-таки рискнет добыть сладкий сок дерева, грозит штраф от 3,5 тыс. рублей.

Кстати, березовый сок можно купить в магазине. Славится этот напиток тем, что не имеет выраженных противопоказаний - пить его можно и детям, и взрослым. Он стабилизирует обменные процессы, гормональный фон, артериальное давление. За счет мочегонного действия уходит отечность, нормализуется работа печени и почек. Воспалительные процессы горла и опухоли сходят на нет, а у мужчин повышается потенция. Более того, приходит в норму пищеварение, улучшается состояние кожи и волос, повышается устойчивость к стрессам и депрессии.