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13.04.2020 14:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пациентов с коронавирусом принимают уже 29 стационаров

Текст: Любовь Проценко

Еще один стационар в столице переоборудовали для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это городская клиническая больница №31, которую посетил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал:

- Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько клиник для больных COVID. 31-я клиника - одна из лучших в городе, здесь есть все компетенции, работают и с инфарктниками, и с инсультниками, с онкологией и другими заболеваниями - практически весь спектр медицинской помощи. Это очень важно, потому что люди, которые поступают с диагнозом COVID, очень многие из них имеют целый букет хронических заболеваний. Им нужно оказывать не только инфекционную помощь, но и целый ряд других компетенций.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Главный врач больницы Наталья Ефремова доложила главе города, что в клинике увеличено количество коек и уже полностью готовы принимать пациентов с коронавирусом: "Готовы все три корпуса, вся наша коечная мощность. У нас было 578 коек. Мы развернули в настоящее время 692 койки. Можем начать работать прямо сейчас".

В материалах пресс-службы мэрии отмечается, что в столице уже 29 стационаров принимают пациентов с диагнозом COVID-19. Четыре из них открылись сегодня, 13 апреля, включая ГКБ №31, где для перепрофилирования в коронавирусный стационар отремонтировали четыре лечебных корпуса с перепланировкой помещений и оборудованием палат системами медицинского газоснабжения - кислородной подводкой.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Сорганизовали "чистые" и "грязные" зоны, установили санпропускники - шлюзы, препятствующих распространению инфекции. Отмечается, что наличие в больнице современной лучевой службы - компьютерной томографии и рентгена - обеспечат точную и максимально оперативную диагностику коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Москве продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в ряде корпусов федеральных, городских и частных больниц. Завершается строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в ТиНАО.

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