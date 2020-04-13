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13.04.2020 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Перспективы восстановления туристического рынка обсудили в Москве

Текст: Любовь Проценко
Комитет по туризму провел антикризисный онлайн-интенсив для работников отрасли, цель которого - восстановление после вынужденной остановки деятельности предприятий на время пандемии.

С 6 по 10 апреля проведено 25 бесплатных вебинаров с участием 28 экспертов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала: "Среди тех, кто присоединился к онлайн-интенсиву - более 4000 специалистов турагентств и туроператоров из России и СНГ, несколько сотен сотрудников отелей и авиакомпаний. Кроме того, участниками стали представители региональных администраций и туристических офисов других стран".

Фото: РИА Новости
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Эксперты выступали по тематическим блокам. В частности, участники юридического блока получили рекомендации по ключевым правовым вопросам, включая распределение ответственности в ситуациях форс-мажора. В ходе дня, посвященного антикризисной тематике, они обсуждали сложившуюся ситуацию в городе, стране и мире, перспективы восстановления туристического рынка и наиболее эффективные методы поддержки отрасли.

Диджитал-блок объединил экспертов в области продвижения турпродуктов в социальных сетях. А секция по теме внутреннего туризма предоставила возможность обсудить вопросы формирования и продвижения внутренних туристических предложений.

Все вебинары в общей сложности посмотрели более 30 000 раз. Экспертами выступали представители комитета по туризму, директор "TUI Россия" Тарас Демура, замгенерального директора компании ANEX Tour Россия Яна Муромова, гендиректор компании "Space Travel" Артур Мурадян, вице-президент по операционной деятельности в России и странах СНГ Interstate Hotels & Resorts Константин Горяинов и другие.

Профессиональное сообщество высоко оценило пятидневный онлайн-интенсив. Записи вебинаров можно посмотреть на официальном сайте.

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