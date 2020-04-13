Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован. Пострадавших нет. На месте продолжают работать специалисты - разбирают и проливают разрушенные конструкции здания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Причины возгорания еще предстоит установить. В борьбе с огнем были задействованы 120 человек и 29 единиц техники", - со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Огонь вспыхнул на восьмом этаже и быстро перекинулся на чердак здания по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Чтобы полностью ликвидировать возгорание понадобилось три часа. Пожарные спасли пять человек, еще 120 были эвакуированы. Все они будут размещены в ближайшей гостинице.