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13.04.2020 08:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован. Пострадавших нет. На месте продолжают работать специалисты - разбирают и проливают разрушенные конструкции здания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Причины возгорания еще предстоит установить. В борьбе с огнем были задействованы 120 человек и 29 единиц техники", - со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Огонь вспыхнул на восьмом этаже и быстро перекинулся на чердак здания по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Чтобы полностью ликвидировать возгорание понадобилось три часа. Пожарные спасли пять человек, еще 120 были эвакуированы. Все они будут размещены в ближайшей гостинице.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО ЦФО Москва

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