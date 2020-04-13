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13.04.2020 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьные музеи впервые покажут свои экспозиции онлайн

Текст: Ирина Огилько

Впервые школьные музеи представят свои экспозиции онлайн. Как рассказали "РГ" в Музее Победы, это стало возможно в рамках новой открытой программы "Школьные музеи Победы".

- Впервые все желающие смогут совершить прогулку по экспозициям школьных музеев, обычно закрытых от глаз посторонних. Свои экскурсии представят не только московские, но и региональные учебные заведения, присоединившиеся к нашей программе, - отметила руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Фото: Музей Победы/ youtube.com
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В каждом видеоролике будет рассказ о самых интересных и необычных экспонатах школьных музеев. Так как проект рассчитан в том числе на детей, в конце видеоролика виртуальным посетителям предложат ответить на вопросы. Самые активные участники онлайн-викторины получат подарки от музея.

Первой экскурсию по экспозиции своего музея представила московская школа №1293. Она рассказывает о буднях столицы в годы Великой Отечественной войны, о быте жителей, об их работе на благо армии и вкладе в Победу, а также о битве за Москву. Среди музея экспонатов находятся письма москвичей друг другу, альбом маленькой москвички Камиллы Крауклис с рисунками и стихами, медаль "За оборону Москвы" и многое другое.

Планируется, что видеоэкскурсии "Школьного музея Победы" будут выходить на YouTube-канале Музея Победы раз в две недели.

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