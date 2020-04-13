В Белгороде умер первый пациент с коронавирусом

В Белгородской областной инфекционной больнице имени Павловского умер первый пациент с коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Евгений Савченко, выразив соболезнования родным и близким жителя области.

Ранее о состоянии уроженца Красногвардейского района рассказала представитель департамента здравоохранения и социальной защиты населения Людмила Крылова. Она отметила, что мужчина приехал из Москвы уже заболевшим. Его сначала госпитализировали в районную больницу, там выявили пневмонию и в состоянии средней тяжести перевели в областную инфекционную больницу. Как и всех больных с диагнозом "внебольничная пневмония", мужчину протестировали на коронавирус, и в московском референт-центре подтвердили наличие инфекции.

Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Людмилы Крыловой, медики боролись за его жизнь, надеясь на выздоровление пациента.