В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.

Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru. Однако утром 13 апреля сайт работает с явными перегрузками. Очевидно, из-за одновременного наплыва желающих пройти процедуру.

Есть и другие способы. Можно обратиться в справочную службу 8(495) 777-77-77. Либо через SMS-сервис 7377. Пропуска нужны только тем, кто ездит на работу, в медорганизацию или по иным личным делам. Если вы гуляете у дома с собакой, идете в ближайший магазин или вовсе сидите дома, то ничего оформлять не нужно. Также пропуск не требуется госслужащим, представителям правоохранительных органов, журналистам и некоторым другим категориям.

В ближайшее время "РГ" протестирует все три способа и сообщит о результатах.