В Москве прошла третья масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов

В столице прошла третья масштабная дезинфекция всех дорог, тротуаров и дворов в городе. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что масштабная работа по дезинфекции проводилась в третий раз для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Проведены мероприятия по сплошной обработке специальными средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий и межквартальных проездов, - отметил Петр Бирюков. - Проведены работы по дезинфекции 7,6 тыс. объектов дорожного хозяйства и более 25 тыс. дворовых территорий". В работах было задействовано 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники, а также комплексные бригады коммунальных служб города. Обрабатывали дороги с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Петр Бирюков сообщил, что работы по дезинфекции дорог и общественных пространств будут продолжены. "Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются", - заключил он.