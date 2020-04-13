В Москве составили 5 тысяч протоколов на "шашлычников"

Только за прошедшие выходные в Москве было составлено почти 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил в эфире "России 24" начальник контрольного управления мэрии Евгений Данчиков.

Составлять такие протоколы с недавних пор уполномочены сотрудники полиции. В субботу и воскресенье они обнаружили тысячи нарушений. "Люди гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом", - заметил Данчиков.

Напомним, что из-за бурного роста заболеваемости COVID-19 в Москве скоро начнет действовать пропускная система. Выходить из дома можно только по необходимости: в магазин, аптеку, на прогулку с животным. Разрешаются также поездки на работу, в медучреждения и на дачу. Со среды на эти поездки будет требоваться пропуск.

Нарушителям режима грозит штраф 4 тысячи рублей, за повторное нарушение - 5 тысяч.