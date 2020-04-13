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13.04.2020 22:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве составили 5 тысяч протоколов на "шашлычников"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Только за прошедшие выходные в Москве было составлено почти 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил в эфире "России 24" начальник контрольного управления мэрии Евгений Данчиков.

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
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Составлять такие протоколы с недавних пор уполномочены сотрудники полиции. В субботу и воскресенье они обнаружили тысячи нарушений. "Люди гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом", - заметил Данчиков.

Напомним, что из-за бурного роста заболеваемости COVID-19 в Москве скоро начнет действовать пропускная система. Выходить из дома можно только по необходимости: в магазин, аптеку, на прогулку с животным. Разрешаются также поездки на работу, в медучреждения и на дачу. Со среды на эти поездки будет требоваться пропуск.

Нарушителям режима грозит штраф 4 тысячи рублей, за повторное нарушение - 5 тысяч.

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