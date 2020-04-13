В Москве таксисты не повезут пассажира без пропуска

Агрегаторы такси, работающие в столице, смогут проверить спецпропуск пассажира еще на этапе заказа. Как сообщил "Эху Москвы" глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас этот механизм отрабатывается.

По словам Лысенко, таксомоторным сервисам откроют доступ к базе спецпропусков. Сейчас ведутся переговоры, по итогам которых будет создан четкий алгоритм действий. "Надеемся, что сервисы сделают кооперацию с нами", - заявил глава ДИТ.

Напомним, с 15 апреля пропуск для передвижения по Москве будет обязателен для большинства работающих. Его также необходимо оформить для поездок в личных целях (например, на дачу).