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13.04.2020 12:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве таксисты не повезут пассажира без пропуска

Текст: Сергей Бабкин

Агрегаторы такси, работающие в столице, смогут проверить спецпропуск пассажира еще на этапе заказа. Как сообщил "Эху Москвы" глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас этот механизм отрабатывается.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По словам Лысенко, таксомоторным сервисам откроют доступ к базе спецпропусков. Сейчас ведутся переговоры, по итогам которых будет создан четкий алгоритм действий. "Надеемся, что сервисы сделают кооперацию с нами", - заявил глава ДИТ.

Напомним, с 15 апреля пропуск для передвижения по Москве будет обязателен для большинства работающих. Его также необходимо оформить для поездок в личных целях (например, на дачу).

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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