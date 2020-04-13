В Москве восемь человек оштрафованы за нарушение самоизоляции

В понедельник в районные суды Москвы поступило десять административных дел о нарушении режима самоизоляции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд, все дела были возбуждены по статье 6.3 КоАП РФ. Два материала было возвращено, по остальным нарушителей оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого.

Во всех случаях полицейские останавливали на улице людей, которые вопреки требованиям самоизоляции, бесцельно "гуляли" вдалеке от дома, на уговоры полиции не реагировали. Один из нарушителей уехал от своего дома на 14 километров.

Самый примечательный случай зафиксирован в Солнцево. Там на улице попалась компания из трех человек, которые не соблюдали самоизоляцию.