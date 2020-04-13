В столице заработал проект "Культурная Москва онлайн"

На сайте mos.ru заработал проект "Культурная Москва онлайн". Здесь собрана лучшая подборка культурных городских событий, в том числе концерты, лекции, экскурсии, спектакли и многое другое.

У проекта удобное меню, в нем 8 разделов: "Театр", "Музыка", "Музеи", "Кино", "Литература", "Шоу", "Экскурсии", "Знания". А при помощи отдельной вкладки #Москвастобой пользователи могут сразу попасть на сайт одноименного проекта.

Так в разделе "Экскурсии" прогулку по планетарию проводит астрофизик Дмитрий Трушин. Любители световых шоу найдут подборку с записей фестивалей "Круг света" в разделе "Шоу". В разделе "Литература" собраны интересные интервью или исследования. В частности библиотека им. А. Светлова выложила интервью популярного писателя Дмитрия Быкова. Он стал гостем видеопроекта "Светловка просвещает".

В разделе "Музыка" выложены видеозаписи большого органного концерта, который прошел в концертном зале "Зарядье". Напомним, что в этом году концертный зал пополнился новым большим органом, сделанным и настроенным французскими мастерами.