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13.04.2020 13:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В столице заработал проект "Культурная Москва онлайн"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

На сайте mos.ru заработал проект "Культурная Москва онлайн". Здесь собрана лучшая подборка культурных городских событий, в том числе концерты, лекции, экскурсии, спектакли и многое другое.

У проекта удобное меню, в нем 8 разделов: "Театр", "Музыка", "Музеи", "Кино", "Литература", "Шоу", "Экскурсии", "Знания". А при помощи отдельной вкладки #Москвастобой пользователи могут сразу попасть на сайт одноименного проекта.

В новом проекте "Книга на ночь" литературу совместили с путешествиями

Так в разделе "Экскурсии" прогулку по планетарию проводит астрофизик Дмитрий Трушин. Любители световых шоу найдут подборку с записей фестивалей "Круг света" в разделе "Шоу". В разделе "Литература" собраны интересные интервью или исследования. В частности библиотека им. А. Светлова выложила интервью популярного писателя Дмитрия Быкова. Он стал гостем видеопроекта "Светловка просвещает".

В разделе "Музыка" выложены видеозаписи большого органного концерта, который прошел в концертном зале "Зарядье". Напомним, что в этом году концертный зал пополнился новым большим органом, сделанным и настроенным французскими мастерами.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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