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13.04.2020 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери возбуждено уголовное дело после публикации фейка о COVID-19

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения ложной информации о множестве умерших от COVID-19 в регионе.

Фото: iStock
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В следственном управлении СК РФ по Тверской области рассказали, что 9 апреля лицо, не обладающее информацией об уровне смертности от коронавирусной инфекции, распространило заведомо ложные сведения о том, что в городской клинической больнице № 7 Твери наблюдается большая смертность от COVID-19, из-за чего выделено определенное количество мешков для транспортировки тел умерших.

- После публикации сообщения на сайте одного из интернет-изданий Твери с ним ознакомилось не менее 131 посетителя, - рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

Информация не соответствовала действительности, поэтому следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Личность человека, разместившего фейковую информацию, устанавливается.

По данным тверского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, на 13 апреля в регионе выявлены 44 новых случая коронавируса. В том числе у 24 человек,  контактировавших с носителями COVID-19, а также у девяти  медиков, работавших в московских клиниках. Все заболевшие изолированы.

Всего в регионе подтверждено 75 случаев заболевания COVID-19: 72, с учетом вновь выявленных, находятся на лечении. Три человека выздоровели.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Распространение коронавируса COVID-19

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