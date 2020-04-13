Видео: Мошенники продавали пенсионерам поддельные лекарства

Кощунственное преступление совершила группа мошенников, продававших пожилым людям псевдолекарства. Вычислили и задержали негодяев сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники приобрели базу с персональными данными жителей Москвы. Один из них звонил пенсионерам на стационарные телефоны и представлялся сотрудником поликлиники. Он сообщал, что у пожилых людей обнаружены серьезные заболевания, в том числе онкологические, и им необходимо срочно приобрести дорогостоящий медицинский препарат. Доверчивые люди соглашались, и к ним приезжал другой член преступной группы. Он передавал этим несчастным людям якобы панацею - раствор глюкозы. Потом забирал деньги и уходил.

Задержанные мошенники оказались жителями Московского региона, ранее судимые за такие же преступления. Увы, тюрьма их не исправила. Один фигурант взят под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.