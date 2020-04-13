По данным Минпросвещения, примерно 95 процентов российских школ перешли на дистанционку. Как учиться без интернета? Могут ли дети продолжать ходить в школу? И что делать, если завис электронный дневник? Разбирались корреспонденты "РГ".

Учителя показывают упражнения, ребятишки повторяют - в общем, все, как в спортзале. Фото: Егор Алеев / ТАСС

За виртуальной партой

- Учитель по английскому отправила презентацию - яркую, интересную. Но мы потратили 40 минут, чтобы ее изучить, а потом еще сделать задание. И так по каждому предмету, а учеников в семье двое, - говорит мама Наталья Гусева из Москвы. - А ведь мы с мужем тоже сейчас работаем на удаленке.

Объем виртуальных уроков вверг в шок очень многих родителей. "Там и письменные работы, и просмотр презентаций, и изучение тем. По физкультуре надо снять зарядку и приложить видео", - делится жительница Екатеринбурга Елена.

По-прежнему больная тема: дневниковые системы и образовательные сервисы не выдерживают нагрузки, тормозят и зависают. Айтишники работают круглосуточно в попытках увеличить мощности, устанавливают новые серверы... Но никто к такому наплыву учеников готов не был.

- Дневник.ру висит не только у нас. Задания в итоге кинули в чат мессенджера. Там же договорились, что будем пока сдавать их в личку учителю, - рассказывает мама из Нижнего Новгорода.

Интернета.net

В Свердловской области один из ведущих на Урале операторов связи обещал поставить в глубинку 400 модемов с безлимитным интернетом для учителей и 11 тысяч сим-карт для школьников. И в селах самого западного Красноуфимского района уже активно идет IT-перевооружение. Установлены роутеры для усиления и устойчивости сигналов сотовой связи. Причем местность здесь холмистая, леса - потребовалось дополнительное оборудование.

В Дагестане 80 процентов школ - сельские, и трудности тоже известные: нет интернета, не хватает компьютеров, не всем доступны смартфоны и другие гаджеты. Как местные власти выходят из положения? По-разному. К примеру, в некоторые школы организована доставка учебного материала на флешках, минуя интернет.

Как проходят уроки физкультуры? Школьникам предлагают снять зарядку на видео и отправить учителю

Классное ноу-хау

В Якутии для 12 тысяч детей в 164 школах, где невозможно перейти на дистант, уроки проводятся по-прежнему в классах.

- Речь идет в основном о маленьких арктических селах со спутниковой связью, - сообщил глава министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Школы в таких селах в основном малокомплектные: во многих классах не набирается и десяти учеников.

Еще 132 тысячи ребят в республике переведены на удаленное обучение. Причем, скажем, в школе N 33 Якутска в расписании оставили и уроки физкультуры, и технологий, и даже внеклассные занятия. Здесь придумали "рабочий лист" - своеобразный типовой план урока, только предназначенный не для учителя, а для учеников. Он позволяет педагогу вести занятия в режиме онлайн так, словно все происходит в классе. Подсказывать, делать замечания, "вызывать к доске". Этим ноу-хау воспользовались и многие другие школы города.

- Первый дистанционный урок со старшеклассниками я посвятила волейболу - истории, правилам, нюансам игры. А моя коллега провела в младших классах обычные занятия, используя платформу Zoom, - показывала упражнения, ребятишки повторяли, все, как в спортзале, - делится учитель физкультуры 33-й школы Надежда Исламова.

Кстати, в Якутии начали транслировать занятия и по местному телевидению. А детям из малообеспеченных семей Якутска управление образования закупило более пяти сотен планшетов. К каждому - безлимитная сим-карта до 1 мая.

Как дела, Большая Тихая?

В Алтайском крае школьники начали учиться только вчера. На дистант перешли и дети из села Большая Тихая. Того самого, где с сентября не работает началка, потому что нет педагога. Напомним: "Российская газета" объявила акцию по поиску учителя в местную школу.

До карантина ребятишек возили в соседнее село Карпово, где они учились и неделю жили кто в интернате, кто у родственников. Но как маленьким тихинцам перейти на удаленку, если в селе ни интернета, ни мобильной связи?

- Раз в неделю в село будет приезжать учитель из карповской школы и давать задания на неделю, - рассказала и.о. председателя комитета по образованию Солонешенского района Ольга Головина. - Потом будет забирать тетради на проверку и консультировать по пройденным самостоятельно темам.

Кстати

80 процентов учителей столкнулись с проблемами дистанционного обучения. Среди них - нехватка у детей компьютеров и мобильных устройств, технические проблемы в школах и отсутствие опыта работы в интернете.

К таким результатам пришли специалисты ОНФ и образовательного центра MAXIMUM, опросив почти тридцать тысяч учителей по всей стране. Опрошенных также попросили оценить готовность школы, учителей и учеников к дистанционному обучению. Школы и учителя получили в среднем 2,78 из пяти баллов, ученики - 2,46 из пяти баллов.

Согласно другому исследованию, 78 процентов учителей считают, что работы с переходом на дистанционное образование стало больше. У половины опрошенных рабочий день в среднем увеличился на 1-3 часа, у 36 процентов - более чем на 3 часа.

Такие данные получили аналитики Учи.ру по результатам опроса, в котором участвовали 3,5 тысячи педагогов со всей России. У 31 процента педагогов больше времени стало уходить на подготовку к урокам, а 27 процентов заявили об увеличении нагрузки в части работы с родителями. У 15 процентов - увеличились часы, затрачиваемые на работу с документами.

Подготовила Ксения Колесникова