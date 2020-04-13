Новости

В Гидромецентре рассказали о погоде на Пасху в Москве 11:12
В Новосибирске спасатели сняли девочку с крыши трансформаторной будки 11:12
Самолет Екатеринбург - Москва вернулся в аэропорт из-за дыма в кабине 11:05
Рената Литвинова поставит спектакль в Театре на Малой Бронной 11:04
Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков 11:03
Видео: водитель на ходу очищает стекла, дергая "дворники" за веревочку 11:00
ВОЗ подтвердила достоверность статистики по COVID-19 в Беларуси 10:56
Полиция Таиланда накрыла "корона-вечеринку" в курортном городе 10:54
АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей 10:42
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин продолжит карьеру в НХЛ 10:30
На побережье Сахалина появилась таинственная каменная дорога 10:27
В Перми носителей вирусов будут определять роботы с тепловизорами 10:21
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12 10:20
Число повторных заражений коронавирусом в Южной Корее возросло до 116 10:18
Боно из U2 попросил помочь Ирландии победить пандемию 10:18
В небе над Благовещенском столкнулись звезды 10:14
Новое защитное снаряжение для летчиков создадут в России 10:11
Мошенник в Подмосковье совершил за месяц 10 преступлений 10:06
В Республике Крым пенсионерам выдадут пропуска для выхода на улицу 10:04
Toyota представила новый Harrier на платформе RAV4 10:00
В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 обнаружили коронавирус 09:59
Еще 150 человек в Москве вылечились от коронавируса 09:58
В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю 09:57
РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ 09:51
В Приморье скончался 106-летний ветеран войны 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно носить одноразовые перчатки
Как правильно носить одноразовые перчатки
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 10:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На побережье Сахалина появилась таинственная каменная дорога

Текст: Дина Непомнящая
Фото: sakhalin.info Фото: sakhalin.info
Фото: sakhalin.info

Необычную дорогу, уходящую далеко в море, обнаружили после очередного отлива на побережье Сахалина в районе села Дуэ местные жители. Каменная, заросшая мхом коса выглядит, по мнению островитян, так, словно огибает какую-то трубу.

Фото: A. Valois / INRAP
В Галлии найдена фляга легионера с "тайным зельем"

Даже старожилы говорят, что не припомнят в этих местах такой тропы. Гадая, что это за таинственная дорога, сахалинцы снимают фото и видео и выкладывают их в соцсети.

Председатель регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев предположил, что каменная тропа могла раньше служить подъездным путем к старой пристани.

"Видимо, наши предки хорошо строили. А море гуляет туда-сюда, поэтому объект был скрыт под водой. Так как мы свою историю плохо знаем и помним, кто и когда все это строил, - все забылось", - рассказал Пономарев "Интерфаксу".

Собеседник агентства напомнил, что до 1977 года в Дуэ работала угольная шахта. На судах в село доставляли уголь и другие грузы.

Округлая форма дороги, которая особенно поразила людей, ученого не очень удивила. Он обратил внимание на то, что в Сахалинской области из-за частых землетрясений и слабых грунтов многие тротуары со временем становятся такими же округлыми. Тем не менее объект будут исследовать специалисты.

Общество Природа Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
В Сбербанке рассказали о новых видах мошенничества на фоне коронавируса
Первую партию танков Т-90М "Прорыв" передали в войска
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ