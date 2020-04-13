На побережье Сахалина появилась таинственная каменная дорога

Необычную дорогу, уходящую далеко в море, обнаружили после очередного отлива на побережье Сахалина в районе села Дуэ местные жители. Каменная, заросшая мхом коса выглядит, по мнению островитян, так, словно огибает какую-то трубу.

Даже старожилы говорят, что не припомнят в этих местах такой тропы. Гадая, что это за таинственная дорога, сахалинцы снимают фото и видео и выкладывают их в соцсети.

Председатель регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев предположил, что каменная тропа могла раньше служить подъездным путем к старой пристани.

"Видимо, наши предки хорошо строили. А море гуляет туда-сюда, поэтому объект был скрыт под водой. Так как мы свою историю плохо знаем и помним, кто и когда все это строил, - все забылось", - рассказал Пономарев "Интерфаксу".

Собеседник агентства напомнил, что до 1977 года в Дуэ работала угольная шахта. На судах в село доставляли уголь и другие грузы.

Округлая форма дороги, которая особенно поразила людей, ученого не очень удивила. Он обратил внимание на то, что в Сахалинской области из-за частых землетрясений и слабых грунтов многие тротуары со временем становятся такими же округлыми. Тем не менее объект будут исследовать специалисты.