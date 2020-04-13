В Хабаровском крае выявлено еще 11 заболевших COVID-19

В Хабаровском крае подтверждено еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных - один человек старше 80 лет. Возраст семерых - от 18 до 45.

"Один из пациентов выявлен в 301 окружном военном госпитале. Заболевшие - в городе Хабаровске, Ульчском и Бикинском районах", - сообщает минздрав региона в Instagram.

Все зараженные контактировали с ранее инфицированными людьми и находились в изоляции.

В воскресенье в регионе было зарегистрировано 29 подтвержденных случаев инфекции, семь человек выздоровели, двое скончались.

За минувшие сутки в России подтверждено 15770 случаев заболевания COVID-19. 1291 человек выздоровел, 130 скончались.