В Приморье отменены автобусные рейсы по 26 направлениям

Решение отменить в Приморском крае межмуниципальные автобусные рейсы принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства региона.

Требование предписывает автотранспортным предприятиям сократить количество автобусов до 30 апреля. Временно прекращены маршруты из Владивостока в Уссурийск, Находку, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Большой Камень, Арсеньев, Дальнереченск.

Эта мера введена для выполнения условий режима полной самоизоляции, который обязывает жителей воздержаться от посещения общественных мест и оставаться дома.