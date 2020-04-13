В Приморье скончался 106-летний ветеран войны

Житель Приморского края Ефим Гольдберг - 106-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник арктических походов, поэт и общественный деятель, - скончался во Владивостоке 12 апреля. Соболезнования его родным выразил губернатор Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ефим Моисеевич родился в небольшом городке в Белоруссии, закончил ФЗУ, отслужил в армии и поступил в Московский педагогический институт, решив стать историком. Но окончить его не успел - началась война. Всех родных Гольдберга в 1941 году расстреляли фашисты. А он пошел в московское ополчение.

На фронте мужчина прошел путь от рядового до командира роты танковой бригады. Участвовал в битве на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими наградами.

После войны Ефим Моисеевич служил в танковых войсках в Приморье, демобилизовавшись в начале 60-х. И только после того осуществил свою мечту - стал моряком, первым помощником капитана судов Дальневосточного морского пароходства.

До конца своих дней ветеран занимался общественной деятельностью, писал стихи. Издал пять поэтических сборников. В 2015 году (в возрасте более 100 лет!) он стал членом Союза писателей России.