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13.04.2020 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье скончался 106-летний ветеран войны

Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Фото: Официальный сайт правительства Приморского края Фото: Официальный сайт правительства Приморского края
Фото: Официальный сайт правительства Приморского края

Житель Приморского края Ефим Гольдберг - 106-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник арктических походов, поэт и общественный деятель, - скончался во Владивостоке 12 апреля. Соболезнования его родным выразил губернатор Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ефим Моисеевич родился в небольшом городке в Белоруссии, закончил ФЗУ, отслужил в армии и поступил в Московский педагогический институт, решив стать историком. Но окончить его не успел - началась война. Всех родных Гольдберга в 1941 году расстреляли фашисты. А он пошел в московское ополчение.

На фронте мужчина прошел путь от рядового до командира роты танковой бригады. Участвовал в битве на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими наградами.

После войны Ефим Моисеевич служил в танковых войсках в Приморье, демобилизовавшись в начале 60-х. И только после того осуществил свою мечту - стал моряком, первым помощником капитана судов Дальневосточного морского пароходства.

До конца своих дней ветеран занимался общественной деятельностью, писал стихи. Издал пять поэтических сборников. В 2015 году (в возрасте более 100 лет!) он стал членом Союза писателей России.

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