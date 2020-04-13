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13.04.2020 21:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тихонов продлил контракт с "Ак Барсом"

Текст: Илья Соболев
Фото: Владимир Крайнов/ТАСС Фото: Владимир Крайнов/ТАСС
Фото: Владимир Крайнов/ТАСС

Форвард казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов продлил контракт с клубом на год. Об этом сообщается на официальном сайте "барсов".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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При этом в СМИ сообщается, что в подписании Тихонова был заинтересован московский "Спартак" и лично Олег Знарок. Зарплата, которую предлагали в столичном клубе, была выше, чем в "Ак Барсе", но хоккеист предпочел остаться в Казани.

Напомним, 31-летний Тихонов перешел в "Ак Барс" из питерского СКА по ходу сезона 2019/2020. В 23 матчах регулярного чемпионата он набрал 10 (6+4) очков, а в четырех встречах плей-офф отметился одной голевой передачей.

"Ак Барс" по итогам "регулярки" стал лучшим в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф прошел нижнекамский "Нефтихимик". Позже из-за коронавируса сезон 2019/2020 было решено завершить досрочно.

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