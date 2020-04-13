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13.04.2020 17:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ульяновцы получат новые меры поддержки в связи с коронавирусом

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Сразу несколько вопросов заседания Ульяновской Городской Думы, которое прошло 10 апреля под председательством Ильи Ножечкина, было посвящено мерам поддержки населения в условиях угрозы распространения коронавируса.
Пресс-служба Городской Думы Ульяновска Пресс-служба Городской Думы Ульяновска
Пресс-служба Городской Думы Ульяновска

В частности депутаты обсудили внесение изменений в бюджет с целью формирования резервного фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Предложение о создании стабилизационного фонда внес глава города Ульяновска Сергей Панчин. Депутаты поддержали инициативу градоначальника, поскольку основная задача - не допустить распространение коронавирусной инфекции и поддержать людей в непростой ситуации. Чтобы обеспечить питание школьников, социальную защиту населения, выплату заработной платы и оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджетной сфере потребуется дополнительное финансирование.

Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы
Заседание ульяновской гордумы прошло в безопасном режиме

- Мы приняли решение переместить часть бюджетных средств на резервный фонд. Для этого сокращаем все расходы, которые не являются первоочередными. Это экономия с социальных спортивных мероприятий, средства на установку детских площадок, на развитие особо охраняемых природных территорий. Придется повременить и с установкой в разных районах города скейт-парков - это более 3,5 миллионов рублей на первоочередные цели. Жертвуем и более серьезными строчками. Более четырех миллионов снимаем с ремонта ливневок, еще столько же - с обследования мостовых переходов, пять миллионов рублей - с содержания сетей уличного освещении, а всего будет изыскано 238 миллионов рублей, - пояснил председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин.

Парламентарии отмечают, по мере развития ситуации возможен пересмотр принятых решений. Однако сегодня город должен быть во всеоружии, чтобы справится с новыми вызовами.

- Мы с коллегами также проголосовали за внесение изменений в муниципальную программу "Забота" для того, чтобы дети, которые получали бесплатное горячее питание в школах, смогли на законных основаниях пользоваться этой мерой поддержки и в период дистанционного обучения, - говорит депутат по округу № 17 города Ульяновска Алсу Айзатуллина.

В Ульяновской области ужесточили меры против коронавируса

В Ульяновске создана рабочая группа по финансово-экономическому оздоровлению, в нее вошли председатель комитета по бюджету в Ульяновской Городской Думе и другие депутаты. Они займутся разработкой предложений по поддержке местных предприятий и занятых на них жителей. Предприятия и организации, которые продолжили работать в областном центре, должны сообщить в муниципальный штаб по распространению коронавирусной инфекции о своей деятельности и привлекаемых работниках.

Справка "РГ"

В Ульяновской области сохраняется режим самоизоляции граждан и система выдачи справок для передвижения. При этом не запрещается посещать разрешенные места торговли и оказания услуг как пешком, так и на автомобиле при соблюдении мер безопасности. Вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и оказания услуг. Владельцам бизнеса надлежит обеспечить соблюдение гражданами указанного требования. Носить маски также необходимо в местах массового скопления людей.

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