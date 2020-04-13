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13.04.2020 17:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ульяновская Дума обратится в прокуратуру для проверки платы за ЖКУ

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Жалобы жителей Ульяновска о неправомерном, с их точки зрения, взимании комиссии при оплате коммунальных платежей рассмотрели депутаты Городской Думы. Этот вопрос стал одним из главных на заседании депутатской фракции "Единая Россия", которое состоялось 10 апреля.
Пресс-служба Городской Думы Ульяновска Пресс-служба Городской Думы Ульяновска
Пресс-служба Городской Думы Ульяновска

В городе сложилась неоднозначная ситуация, при которой комиссию по сбору платежей за тепло и горячее водоснабжение вынуждено платить население. На горожан легла дополнительная финансовая нагрузка в размере одного процента от суммы за потребляемые услуги.

В результате жители Ульяновска засыпали жалобами различные ведомства.

Городские депутаты изучили проблему и пришли к вводу, что категорически не согласны с действиями двух хозяйствующих субъектов - Регионального информационного центра (РИЦ) и поставщика тепла ПАО "Т Плюс".
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- К нам с коллегами поступил целый шквал обращений жителей в связи с действиями ПАО "Т Плюс" и РИЦ. Эти организации, попросту говоря, решили переложить на потребителей расходы, связанные с внесением платежей за коммунальные услуги. Недопустимо, особенно в сегодняшней ситуации, чтобы риски бизнеса ложились на плечи людей. Поэтому депутаты на заседании фракции приняли решение обратиться в прокуратуру для защиты интересов потребителей коммунальных услуг. Мы просим проверить законность выставления дополнительно одного процента к начисленной сумме за потребляемые коммунальные услуги, - пояснил председатель депутатской фракции "Единая Россия" в Городской Думе Игорь Крючков.

С апреля при оплате коммунальных платежей в РИЦ Ульяновска за услугу отопление и горячее водоснабжение взимается комиссия в размере одного процента от начисленной суммы. В Региональном информационном центре это объяснили отказом поставщика услуг оплачивать вознаграждение за прием платежей. С 2017 года РИЦ Ульяновска в качестве субагента осуществляет начисление и прием от населения платы за коммунальные услуги, в его обязанности также выходит печать и доставка платежных извещений, обслуживание лицевых сетов и другие финансовые услуги. В декабре по инициативе теплоснабжающей организации договор с РИЦ решили пересмотреть. При этом "Т Плюс" проинформировал жителей о возможности напрямую оплачивать квитанции через онлайн-банк без уплаты процентов. Но многие жители, особенно преклонного возраста не пользуются интернетом, а оплачивают коммунальные услуги через РИЦ. Насколько законно взимание платежей сверх суммы, начисленной за потребление услуг, проверит прокуратура Ульяновской области, куда направлен депутатский запрос.

Кстати

На весенней сессии Госдумы планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в статью 155 ЖК РФ в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В настоящее время кредитные организации, платежные агенты, банковские платежные агенты и операторы почтовой связи при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства вправе удержать комиссионное вознаграждение за выполнение таких операций. Законопроект внесен в целях снижения финансовой нагрузки на население.

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