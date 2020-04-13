В детские сады стали возвращаться дошколята

Дежурные группы в детских садиках становятся все более многочисленные. Вернулись в рабочий режим, хоть и с ограничением, многие предприятия. В Тольятти уже 160 таких групп. В них - 1246 детей, родители которых помогают жить городу. Корреспондент "РГ" отправилась в одну из таких дежурных групп.

Их открыли в конце марта, когда в самарском регионе ввели режим самоизоляции. Отдать в них своих детей смогли сотрудники экстренных служб, некоторых предприятий и чиновники, которые по-прежнему выходят на работу. Тогда больше всего заявок поступило от родителей из Самары и Тольятти. На прошлой неделе число таких групп выросло, когда были сняты ограничения по самоизоляции для некоторых предприятий и отраслей. В самом большом дошкольном учреждении региона - детсаде №200 в Тольятти работает несколько дежурных групп. Туда я и отправилась.

В понедельник, 13 апреля, в "Волшебный башмачок" придут уже 87 ребятишек. Неделю назад к дежурным воспитателям приводили только 18 детей. Хотя до карантина несколько корпусов принимали каждое утро до 1670 дошколят. Этот садик в основном посещают малыши сотрудников "АвтоВАЗа" и местных крупных химпредприятий.

Коронавирус внес в режим работы свои коррективы. Кастелянша не стала ждать, когда аптеки начнут опять продавать дефицитные маски, а сшила их сама. Чтобы все дежурные воспитатели, медсестры и работники пищеблока и прачечной могли менять их каждые два часа.

Дети быстро привыкли к своей любимой воспитательнице - Анне Николаевне в маске. Ведь ее глаза по-прежнему улыбаются. Анна Мулина говорит, что никакого дискомфорта от режима самоизоляции ни она, ни детки в группе не испытывают. Все без боязни замирают на несколько секунд, чтобы утром и днем дать возможность медсестре померить температуру бесконтактным градусником.

Приводящие ребятню родители тоже с понимаем относятся к этой процедуре. Они стараются, как и дети, соблюдать дистанцию. Это как в игре - кто на черточку наступит! Разметка вся на полу. Родители очень довольны, что садик работает. Ведь здесь и витаминчик лишний в рацион ввели и прогулки не отменили. Ребенку тут лучше, чем дома в четырех стенах.

Группа Анны Николаевны - смешанная. На прошлой неделе в ней был один малыш и пять ребят от 4 до 5 лет. В раздевалке перед прогулкой корреспондент "РГ" наблюдала такую картину: девочки постарше помогали начинающему детсадовцу натягивать штаны. Так что малыш в новой компании оказался "младшим братом", ведь у него сразу пять "нянечек".

Каждый день заведующая Наталья Краснова и ее сотрудники обзванивают родителей, опрашивают по скайпу и ватсап, кого завтра ждать в садик. "Очень надеемся, что скоро мы начнем работать в обычном режиме, - говорит она. - Наши родители со среды должны потихоньку возвращаться на производства, так что мы очень ждем детей. Родители же могут не беспокоиться, все меры безопасности мы соблюдаем".

Детишки даже своих мам и пап уже научили правильно мыть руки. В садике организовали флешмоб "Моем ручки". И поместили этот веселый и трогательный клип на сайте детского садика. "Уверены, вместе мы победим вирус", - считает Наталья Краснова.

В "Волшебном башмачке" одна из дежурных групп уже начала работать до 21 часа. Пока в ней только двое малышей, чьи родители вышли на работу в третью смену. Но воспитателям не привыкать к нагрузкам. Главное, что в саду по-прежнему раздается детский смех. А заводы работают.

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