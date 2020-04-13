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13.04.2020 10:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми носителей вирусов будут определять роботы с тепловизорами

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

На транспортных узлах Прикамья в скором времени появятся роботы Promobot, оснащенные автономными терминалами Thermocontrol. Эти устройства предназначены для дистанционного измерения температуры человека с точностью до 0,2 градуса, они будут способствовать выявлению больных коронавирусной инфекцией.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Сейчас чаще всего температуру измеряют люди. Это медленно и не безопасно, ведь есть риск распространения вируса среди сотрудников. Наша разработка поможет организовать быстрое, за 5-8 секунд, и бесконтактное измерение температуры. В случае обнаружения человека с повышенной температурой, робот тут же оповестит об этом службы безопасности здания, - пояснил "РГ" директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

В настоящее время специалисты IT-компании приступили к настройке оборудования. Его установка в рамках соглашения с краевыми властями начнется в ближайшее время. Первые несколько роботов с тепловизорами появятся на железнодорожном вокзале Пермь II. Кроме того, инновационные термометры хотят приобрести компании из ОАЭ, Европы и Турции.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь COVID-19. Мы справимся! Роботы: настоящее и будущее РГ-Видео

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