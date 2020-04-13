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13.04.2020 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове спикер Госдумы предложил поднять зарплату водителям скорой

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В понедельник председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин работал в своем избирательном округе. В Саратове спикер встретился с сотрудниками городской станции скорой медицинской помощи.

Вячеслав Володин поблагодарил медиков за их работу в трудных условиях распространения коронавирусной инфекции. Высокая нагрузка вызвана, в том числе, и кадровыми проблемами, не хватает каждого второго водителя и фельдшера, каждого третьего врача. Во многом дефицит кадров связан с невысокой оплатой. Сейчас в Саратове, даже по официальным данным, средняя зарплата водителей скорой помощи составляет всего 24-25 тысяч рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В регионе уже несколько лет проводится целевой набор фельдшеров специально для скорой медицинской помощи, но Вячеслав Володин предложил еще раз проработать меры социальной поддержки для участников этого проекта, по жилью и доплатам.

- В течение недели нужно разработать конкретные меры поддержки, чтобы изменения произошли в ближайшее время, - подчеркнул председатель Госдумы.

Спикер предложил региональному руководству решить проблему и с зарплатой водителей скорой помощи.

- Необходимо создать условия, чтобы в эту службу пришли водители, зарплату нужно увеличивать, - согласился с ним губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Еще одна проблема связана с недостатком современных реанимационных автомобилей, при этом транспортный парк "скорой" постепенно обновляется. В этом году в Саратов поступят еще более 40 новых машин "неотложки".

Как рассказали медики, недавно благодаря современному оборудованию одной из бригад скорой помощи удалось спасти жизнь пациенту, у которого по дороге в больницу оторвался тромб.

Вячеслав Володин также провел совещание с главными врачами поликлиник Саратова, обсудил ситуацию с оказанием медпомощи, с обеспечением медиков средствами защиты. Также в клинике Саратовского медуниверситета спикер осмотрел реанимационные палаты с аппаратами ИВЛ. Здесь планируется развернуть дополнительно 300 коек для инфекционных больных.

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