В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сообщили в СК. Поводом послужила фейковая информация о вспышке коронавируса в больнице.

По версии следствия, на днях в соцсетях появилась не соответствующая действительности информация о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. И якобы из-за этого была госпитализирована половина медперсонала учреждения.

Ранее "РГ" писала о том, что один из заболевших контактировал с сотрудниками ЦРБ Высокогорского района РТ. Из-за этого были закрыты приемный покой больницы и отделение педиатрии. Часть врачей ушла в самоизоляцию. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова утверждала тогда, что в ЦРБ были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические действия. Учреждение не представляет опасности.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

За последние сутки в Татарстане выявлено 11 новых случаев коронавируса, два из них зафиксированы в Верхнем Услоне. Общее число случаев заболевания COVID-19 в республике достигло 84.