В Татарстане для учеников 9 и 11-х классов из многодетных нуждающихся семей закупят две тысячи планшетов. Гаджеты позволят ребятам, у которых не было дома компьютеров, "посещать" онлайн-уроки наравне с одноклассниками.

Сначала республика на внебюджетные средства вузов приобрела 102 планшета и распределила их между учениками 11-х классов. В основном это были сельские общеобразовательные учреждения. А затем было принято решение приобрести две тысячи планшетов последней модели - они также предназначены для учащихся выпускных классов, ведь на носу ОГЭ и ЕГЭ. Выдавать их начнут в ближайшее время. Однако, как уточняют в пресс-службе президента РТ, планшеты после учебного года надо будет сдать.

Между тем

Для того чтобы дети в режиме самоизоляции могли учиться дистанционно, гаджеты получат и 1500 школьников из малообеспеченных семей Карачаево-Черкесии. Средства связи будут закупаться за счет республиканского бюджета. Власти также ведут переговоры со связистами, чтобы в каждом конкретном населенном пункте был усилен интернет-сигнал.

Подготовил Николай Грищенко, Черкесск