Сначала республика на внебюджетные средства вузов приобрела 102 планшета и распределила их между учениками 11-х классов. В основном это были сельские общеобразовательные учреждения. А затем было принято решение приобрести две тысячи планшетов последней модели - они также предназначены для учащихся выпускных классов, ведь на носу ОГЭ и ЕГЭ. Выдавать их начнут в ближайшее время. Однако, как уточняют в пресс-службе президента РТ, планшеты после учебного года надо будет сдать.
Для того чтобы дети в режиме самоизоляции могли учиться дистанционно, гаджеты получат и 1500 школьников из малообеспеченных семей Карачаево-Черкесии. Средства связи будут закупаться за счет республиканского бюджета. Власти также ведут переговоры со связистами, чтобы в каждом конкретном населенном пункте был усилен интернет-сигнал.
Подготовил Николай Грищенко, Черкесск