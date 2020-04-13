В Удмуртии предложили организовать "Бессмертный полк" в окнах домов

В удмуртском Глазове власти из-за угрозы распространения коронавируса предложили трансформировать в этому году акцию "Бессмертный полк" в "Окна Победы". Об этом сообщает администрация города.

Суть новой акции в том, чтобы с 6 по 9 мая распечатать фото родственника-участника Великой Отечественной войны, подписать его и разместить в окнах дома или квартиры. Можно использовать и планшеты, которые ранее многие делали для участия в "Бессмертном полку".

Окна горожан заснимут на фото и видео и будут транслировать в социальных сетях.

- В чем мы все безусловно уверены: праздник должен быть общим для всех, объединяющим началом вне зависимости от того, идем ли мы рядом в колонне "Бессмертного полка" или вспоминаем своих героев в узком кругу родных, - считает глава Глазова Сергей Коновалов.