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13.04.2020 11:43
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

До четверга россиян вывезут из Бангкока в Новосибирск, Иркутск, Казань и Уфу

Текст: Юрий Когалов
До 16 апреля будет организовано три вывозных рейса из Бангкока. Во вторник россияне, застрявшие из-за введенных ограничений в Таиланде, смогут отправиться Новосибирск и Иркутск, в четверг - в Уфу и Казань (одним рейсом). Об этом проинформировали в посольстве РФ в Таиланде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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"Под каждый рейс посольством подготовлено специальное письмо, которое нужно распечатать (наиболее предпочтительный вариант), вписать свои имя и фамилию, а также номер заграничного паспорта, либо загрузить на ваше мобильное устройство, и при необходимости предъявлять властям по ходу вашего следования в аэропорт Суванапум", - говорится на сайте и странице дипмиссии в социальной сети Facebook. Под этим постом прикреплены те самые документы, которые необходимы россиянам, которые собираются вернуться домой этими тремя рейсами.

Накануне вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" доставил россиян из Бангкока в Красноярск. На борт могли попасть только граждане РФ, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае. По такому же принципу собираются пассажиры на следующие рейсы.

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