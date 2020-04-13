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13.04.2020 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Новосибирска поручил отреставрировать надписи на Монументе Славы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил исправить ошибки в фамилиях фронтовиков, расположенных на пилонах мемориального комплекса "Монумент Славы".
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Работа эта важная и нужная - мы восстанавливаем историческую справедливость, - сказал Анатолий Локоть. - Работы необходимо завершить к юбилею Победы.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, всего будут исправлены неточности в 31 фамилии и инициалах героев Великой Отечественной войны. Чтобы исправить одну букву в фамилии, специалисты МКУ "Горзеленхоз", которые ведут реставрационные работы на монументе, снимают всю строку. "Буква заменяется, затем восстановленная фамилия возвращается на свое место. На исправление одной буквы может уходить от 15 до 30 минут", - рассказали специалисты.

Фото: Татьяна Кравченко
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Заявки на устранение неточностей в именах героев Великой Отечественной войны в течение трех месяцев собирал Музей Новосибирска. Родственники погибших воинов должны были приложить к заявлению документы о родстве, а также справку из облвоенкомата с подтверждением ошибки.

Кроме того, на Монументе Славы будет отреставрирована чугунная чаша Вечного огня. Работы начнутся уже на этой неделе - чашу снимут с постамента и перевезут на завод "Сиблитмаш".

- Считаю правильно, если чашу восстановят на "Сиблитмаше", поскольку в свое время именно на этом заводе она была изготовлена, - отметил мэр.

Огонь на время работ будет сохранен - его частичка помещена в специальную капсулу, которая хранится в помещении Поста № 1. После завершения реконструкции огонь будет возвращен на монумент.

Одновременно с реставрацией чаши будет заменена газовая горелка Вечного огня. Новая доставлена из Екатеринбурга. Прежняя горелка работает с перебоями и не защищает пламя от ветра.

- Все работы на Монументе Славы должны быть завершены до Дня Победы, - подчеркнул Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

В 2020 году в Новосибирске будут приведены в порядок стелы и постаменты на Аллее оружия, памятник "Единству Фронта и Тыла", отремонтирован памятник участникам локальных войн, выполнено благоустройство сквера.

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