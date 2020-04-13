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13.04.2020 12:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор рассказал о мерах борьбы с COVID-19

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании поручил профильным ведомствам усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ, что должно помочь более эффективно противодействовать распространению COVID-19.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Как известно, первые признаки коронавирусной инфекции схожи с обычным ОРВИ. Для того чтобы усилить нашу работу по противодействию распространению COVID-19, необходимо особо внимательно подойти к выявлению всех случаев заболевания ОРВИ, - заявил Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
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С начала 2020 года в области велась системная работа по недопущению распространения ОРВИ и гриппа. Это позволило сформировать резерв мощностей системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом. В результате, как констатируют специалисты, грипп сошел практически на нет, количество случаев заболевания ОРВИ значительно снизилось.

- Сегодня есть возможность еще усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ, - заметил губернатор.

Андрей Травников поручил руководителям муниципальных районов и городских округов провести разъяснительную работу среди населения, среди руководителей подведомственных организаций и учреждений. Сотрудники, которые чувствуют недомогание, при первых симптомах ОРВИ должны оставаться дома, на самоизоляции. Нужно вызвать врача на дом, не обращаясь в поликлинику, стационары.

Руководители организаций обязаны проводить ежедневную термометрию сотрудников, опрос. И при выявлении работников, которые чувствуют недомогание, немедленно отстранять их от работы, информировать об этом руководителей центральных городских и районных больниц.

В правительстве области считают, что применение таких мер позволит сдержать распространение коронавируса в регионе.

Глава региона отметил, что расширять круг организаций, которым разрешена работа в Новосибирске и агломерации, пока преждевременно.

- Возобновить работу организаций, где скапливается большое количество людей, а это, прежде всего, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, до конца апреля не представляю возможным, - уточнил глава области.

Тем не менее руководители муниципальных образований региона могут представить предложения по возобновлению деятельности некоторых предприятий.

Справка "РГ"

Ранее с целью поддержки экономики в Новосибирской области принято решение о том, что вслед за промпредприятиями и строительными организациями с 13 апреля начнет работу сфера услуг. Также разрешено очное обучение в сельских, малокомплектных школах, за исключением школ Новосибирской агломерации и тех, что расположены в крупных населенных пунктах численностью населения более 23 тысяч человек.

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