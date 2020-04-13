Сибирские ученые предложили метод диагностики коронавируса без тестов

Специалисты новосибирского Института вычислительных технологий СО РАН разработали метод диагностирования короновирусной инфекции без применения специальных тестов. Как передает ТАСС, для анализа ученые предлагают использовать лишь рентгеновские снимки и данные тепловизора.

Как пояснила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, подход назвали "комплексная термо- и рентгенографическая функциональная диагностика для формирования прогнозного сценария осложнений при COVID-19".

В его основе - данные, полученные при помощи медицинского тепловизора, который регистрирует тепловое излучение человека в инфракрасном диапазоне. Это позволяют врачу определить патологии в организме. Объединив эту информацию с результатами рентгена в одной системе с автоматическим картированием органов на основе контуров рентгеновского снимка, можно получить довольно точную диагностическую картину.

Для внедрения системы необходимо провести ее тестирование. Кроме того, потребуется незначительное финансирование на доработку программного обеспечения. Большой плюс предлагаемой платформы в том, что использовать ее сможет медработник с любым уровнем квалификации. Автоматизированный метод учитывает индекс массы тела и процент жировых отложений - они имеют большое значение для коррекции параметров диагностики.