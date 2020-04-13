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13.04.2020 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске спасатели сняли девочку с крыши трансформаторной будки

Текст: Никита Зайков

Новосибирские спасатели помогли девочке спуститься с крыши трансформаторной будки, на которую любопытный ребенок забрался во время прогулки.

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Как рассказали в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы, ребенка передали родителям через 15 минут после вызова. О том, что девочка 2009 года рождения не может самостоятельно спуститься с крыши постройки во дворе дома по улице Железнодорожной, спасателям сообщили очевидцы.

Прибыв на место, аварийный экипаж поставил к стене здания раздвижную лестницу и, контролируя действия ребенка, помог спуститься. В медицинской помощи девочка не нуждалась.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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