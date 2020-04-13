В Республике Алтай приостановлено бронирование турпутевок

В Республике Алтай ужесточают меры, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Глава региона Олег Хорохордин обязал все туробъекты и гостиницы приостановить бронирование мест, а также предложил авиакомпаниям временно прекратить рейсы из Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга.

- Если ранее приостановка до 1 июня 2020 года бронирования мест в гостиницах, турбазах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха носила рекомендательный характер, теперь она является обязательной, - пояснил руководитель республики.

В регионе по-прежнему приостановлена деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), торговых центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, магазинов и нестационарных объектов, реализующих непродовольственные товары, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, оказывающих подобные услуги. Но с 13 апреля эти ограничения носят обязательный характер. "Если понадобится, мы продлим сроки ограничений. А при их нарушении будут санкции со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул Олег Хорохордин.

Кроме того, глава поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову проработать с авиакомпаниями, выполняющими полеты из Горно-Алтайска в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург, вопрос о приостановке рейсов до нормализации ситуации. "В этих городах фиксируется рост числа заболевших, нужно обсудить с руководством авиакомпаний вопрос о временной приостановке полетов. Рейсов внутри республики это не коснется", - отметил он.

Напомним, что ранее было временно приостановлено авиасообщение с Москвой: "Победа" прекратила рейсы до конца мая, S7 - до 23 апреля. Кроме того, существенно сокращены рейсы из Москвы в город Барнаул соседнего Алтайского края.

По словам Олега Хорохордина, сегодня в Республике Алтай не выявлено ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. При этом в других регионах число инфицированных растет. По последним данным, в стране зафиксировано более 18 тысяч заболевших, из них 2558 выявили за последние сутки. В Республике Алтай под наблюдением после возвращения из-за пределов региона находится 157 человек.