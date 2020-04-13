В Томске создали прибор, передающий на расстоянии боль и щекотку

Томские радиофизики изобрели устройство, с помощью которого можно почувствовать боль, щекотку и жжение. Предполагается, что необычная технология будет использоваться в сфере онлайн-игр - для создания иллюзии реальности.

На определенную область кожу игрока воздействуют электрические импульсы.

- Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного, - рассказал автор проекта, студент-радиофизик ТГУ Андрей Косторной.

В настоящее время специалисты дорабатывают устройство, чтобы человек мог почувствовать иллюзию движения и взаимодействия с другими персонажами. Например, чтобы игрок мог ощутить, как на его кожу садится комар или как на его теле рисуют кисточкой.

Испытания устройства на волонтерах начнутся после окончания режима самоизоляции. По словам ученых, прибору необходимы индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость.