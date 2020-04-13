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13.04.2020 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске создали прибор, передающий на расстоянии боль и щекотку

Текст: Наталья Граф
Фото: Томский государственный университет Фото: Томский государственный университет
Фото: Томский государственный университет

Томские радиофизики изобрели устройство, с помощью которого можно почувствовать боль, щекотку и жжение. Предполагается, что необычная технология будет использоваться в сфере онлайн-игр - для создания иллюзии реальности.

Фото: youtube.com/Promobot
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На определенную область кожу игрока воздействуют электрические импульсы.

- Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного, - рассказал автор проекта, студент-радиофизик ТГУ Андрей Косторной.

В настоящее время специалисты дорабатывают устройство, чтобы человек мог почувствовать иллюзию движения и взаимодействия с другими персонажами. Например, чтобы игрок мог ощутить, как на его кожу садится комар или как на его теле рисуют кисточкой.

Испытания устройства на волонтерах начнутся после окончания режима самоизоляции. По словам ученых, прибору необходимы индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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