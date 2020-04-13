В Дагестане без света остались 52 тысячи человек

Сегодня из-за аварии на высоковольтной линии Дербент - Изберг-Северная произошло отключение электроэнергии, сообщает Минэнерго России. Мощность отключенных потребителей - 35 МВт.

По информации ведомства, без электроснабжения остались около 52 500 местных жителей. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

Тем временем Дагестанская сетевая компания опровергла информацию о запланированном отключении электроэнергии по всей республике 19 апреля. Как проинформировала компания на своем официальном аккаунте в Instagram, соответствующие данные являются ложными.