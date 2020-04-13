В Дагестане без света остались 52 тысячи человек

Сегодня из-за аварии на высоковольтной линии Дербент - Изберг-Северная произошло отключение электроэнергии, сообщает Минэнерго России. Мощность отключенных потребителей - 35 МВт.
По информации ведомства, без электроснабжения остались около 52 500 местных жителей. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.
Тем временем Дагестанская сетевая компания опровергла информацию о запланированном отключении электроэнергии по всей республике 19 апреля. Как проинформировала компания на своем официальном аккаунте в Instagram, соответствующие данные являются ложными.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вниманию потребителей электроэнергии республики Дагестан! ⠀ По некоторым мессенджерам и информационным каналам республики распространено аудиосообщение провокационного характера, в котором говорится об отключении электроэнергии в Республике Дагестан 19 апреля с 9.00 по 17.00 по МСК. ⠀ Данная информация не соответствует действительности❗❗❗ ⠀ В голосовом сообщении говорится о плановых ремонтных работах по всей Республике Дагестан, которые, учитывая ситуацию, не проводятся. Деятельность энергетиков Дагестана направлена на обеспечение регулярного и бесперебойного энергообеспечения своих жителей в период самоизоляции. ⠀ ⠀ АО «Дагестанская сетевая компания» убедительно просит вас не верить подобным рассылкам❗❗❗ Всю информацию о запланированных ремонтных мероприятиях и связанными с этим временными ограничениями энергоснабжения мы заранее сообщаем потребителям через наши официальные источники и СМИ. ⠀ Также отметим, что все плановые работы ведутся по согласованию с местными администрациями и направлены на повышение надёжности энергоснабжения в республике. ⠀ Берегите себя, #оставайтесьдома! #светбудет!