Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса

В детском отделении онкоцентра в петербургском поселке Песочный временно не принимают новых пациентов и не выписывают госпитализированных. Карантин ввели из-за того, что у одного из детей, проходящих лечение в онкоцентре, выявлена коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Ребенок был госпитализирован в онкоцентр 8 апреля на плановое лечение. При оформлении родители предъявили результаты тестирования на коронавирус, сделанные в одной из частных городских лабораторий. По этим тестам выходило, что у ребенка никакого коронавируса нет.

Но сегодня эпидемиологическая служба онкоцентра подтвердила, что у ребенка все-таки положительный анализ на COVID-19.

Детей с коронавирусной инфекцией в Петербурге лечат в больнице имени Филатова, туда и доставили юного пациента.

Сейчас все находящиеся в онкоцентре сдали анализы на коронавирусную инфекцию, речь идет не только о врачах и юных пациентах, но и родителях, которые часто лежат вместе с детьми. Всем пациентам рекомендовано не покидать палаты, также в онконцентре отменили все развлекательные мероприятия и совместные игры.

10 детей, которые должны были сегодня поступить в онконцентр и уже приготовились к госпитализации, направлены в НМИЦ имени Алмазова и детскую городскую больницу №1. В комитете по здравоохранению говорят, что юных пациентов будут принимать в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Петрова.