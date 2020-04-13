МЧС опробует IT-приложение для борьбы с пожарами

Новое приложение для компьютеров и смартфонов опробует в тестовом режиме МЧС России. Эта программа необходима для лучшего выявления только зарождающихся новых пожаров.

- С целью ликвидации возгораний в кратчайшие сроки и минимизации риска перехода огня на населенные пункты, а также оперативного принятия управленческих решений МЧС России разработано специальное приложение "Термические точки". Оно позволяет сократить время доведения до сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информации об очагах горения, получаемой посредством космического мониторинга, - сообщили в пресс-службе МЧС России. Предполагается, что основными поставщиками информации станут космические аппараты.

- Полученные с космических спутников сведения оперативно передаются в приложение и информируют пользователя о возникающих термальных точках. Также существует возможность визуального отображения всех термоточек в рамках заданной области, - пояснили в пресс-службе МЧС.

Если приложение будет функционировать корректно, то любой пользователь смартфона или ноутбука, находящийся поблизости от очага повышенной температуры в лесу или в поле, сможет проверить, действительно ли там что-то тлеет или даже начинает гореть.

Судя по задумке авторов, такое приложение может пригодиться, прежде всего, лесникам, охотникам, собирателям дикоросов в тайге. Космическим спутникам лучше видно с высоты пожар на начальной стадии, а чтобы исключить длительную цепочку доведения тревожной информации до тех людей, кто находится непосредственно на месте тления, новое приложение может очень сильно пригодиться.

Информация в приложение, доступное каждому, будет поступать из космоса со спутников

Приложение корректно функционирует как на компьютерах, так и на телефонах. Программа пока запущена в тестовом режиме. Но уже сейчас специалисты МЧС России и органов управления РСЧС подтверждают ее пользу и эффективность. Несмотря на то что приложение только проходит тестирование, оно уже показало свою эффективность и нужность для таких регионов, как, например, Забайкальский край, где уже начался пожароопасный сезон.

Кстати, МЧС уже перебросило в Читу из Хабаровска аэромобильную группировку Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Любой из прибывших 30 человек сможет воспользоваться приложением и в режиме онлайн отслеживать появление термических аномалий в том месте, где работает группа.

С 9 апреля в 29 районах и 4 городских округах Забайкалья введен особый противопожарный режим. Сейчас там работают несколько патрульных и патрульно-маневренных групп, которым также должно быть доступно приложение.

В свою очередь Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами переданных полномочий. Анализ обеспечивается по 36 критериям семи групп, включающих лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность.

В тройке лучших - Ленинградская, Тверская, Костромская области. Лидером антирейтинга, подготовленного на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок, в 2019 году стала Иркутская область с показателем более 440 тысяч кубометров выявленной незаконной заготовки.

Далее в списке расположились Красноярский и Забайкальский края.