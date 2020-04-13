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13.04.2020 21:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пожилым петербуржцам льготные лекарства доставят на дом

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Петербуржцам старше 65 лет, имеющим право на льготные лекарства, доставят медикаменты на дом, чтобы они не нарушали самоизоляцию. Сейчас в аптеку за бесплатными лекарствами ходят либо сами пенсионеры, либо их родственники, либо волонтеры. Предполагается, что теперь эту функцию возьмут на себя работники поликлиник.
Фото: Константин Михальческий / РИА Новости Фото: Константин Михальческий / РИА Новости
Фото: Константин Михальческий / РИА Новости

"В Санкт-Петербурге определен порядок и условия предоставления гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, льготных лекарственных препаратов и медицинских изделий, - гласит официальное сообщение городского комитета по здравоохранению. - Нуждающиеся в лекарственном обеспечении могут обратиться на горячие линии в районных поликлиниках, где они состоят на диспансерном учете. В поликлиниках будет сформирован реестр льготных рецептов, выписанных гражданам старше 65 лет, за исключением рецептов на наркотические средства и психотропные вещества. Уполномоченное лицо получит лекарственный препарат в аптеке и обеспечит его доставку на дом".

Фото: Сергей Николаев / РГ
Как отличить волонтера проекта #Мывместе от мошенника

Как объяснили в комитете корреспонденту "РГ", "уполномоченные лица", которые будут развозить лекарства по квартирам пенсионеров, - это сотрудники поликлиник.

Если такую работу действительно удастся наладить, многие волонтеры проекта #Мывместе вздохнут с облегчением, потому что поиск необходимых лекарств - это, пожалуй, самое сложное в их работе. Между тем на аптечные заявки приходится чуть меньше половины всех обращений пожилых петербуржцев. И хорошо, если требуется банальный ибупрофен или валокордин, а не жизненно важный препарат, который выдается по льготному рецепту в единственной аптеке на другом конце мегаполиса.

- Иногда поиск лекарств по льготным рецептам - это настоящий квест. Вы можете сдаться и отвезти рецепт обратно, но проблемы это не решит - для какого-то отдельно взятого человека этот препарат выписан на этот месяц, и ему надо как-то жить. И, скорее всего, кроме вас, этот препарат ему никто добыть не сможет, - делится опытом в волонтерском чате Елена. - При звонке в справочную службу по льготным отделам нужно знать: название препарата, источник финансирования (федеральный или региональный бюджет), желательно - код категории граждан, дозировку и количество таблеток на месяц. Почему важен последний пункт: бывает так, что препарата на месяц выписано три упаковки, а в некоторых аптеках осталось по одной. Если вы получаете одну упаковку препарата, то рецепт у вас все равно забирают, и тогда другие две пенсионеру придется покупать за деньги. База справочной службы обновляется два раза в день - в 8.00 и в 15.00. За то время, которое пройдет от звонка в службу до вашего приезда в аптеку, препарат могут забрать. Произойти это может как в течение часа, так и за пятнадцать минут. Могу назвать как минимум два препарата, которые обладают такой способностью к исчезновению (оба диабетические). Но ехать в аптеку все равно стоит, потому что иногда случаются чудеса.

Обращаясь к волонтерам, пенсионеры искренне верят в такие чудеса. И добровольцы не подводят - стараются добыть необходимые медикаменты, даже если на дорогу туда-обратно уйдет три часа.

Фото: Архив Александра Скворцова
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- Обычно пожилые люди ценят наше время и заранее сами прозванивают аптеки, узнавая, где есть нужное им лекарство. Но бывает всякое. Сегодня, например, пенсионер очень уверенно отправил нас в аптеку на Васильевском острове, где он уже много лет исправно берет по льготному рецепту свои четыре лекарства. Но мы пришли - и ни одного из них в наличии не оказалось. Аптекарь проверил по базе - выяснилось, что одно из четырех лекарств осталось в аптеке Московского района. А остальных нет во всем Петербурге вообще. Мы, конечно, съездили за тем единственным - добыли хоть что-то, - рассказывает волонтер Тимур Колосов. - Не подумайте, нам не жалко смотаться на другой конец города, если это действительно важно. Неприятно бывает, когда заявители пытаются использовать нас как курьеров для всякой ерунды. У моей напарницы был случай, когда она по просьбе пенсионера поехала из Василеостровского района аж на проспект Энгельса, потому что нужный препарат продавался только там и больше нигде. Когда получила его, увидела, что это какой-то чай для похудения. В такие моменты становится мучительно жалко потраченного времени. Ведь вместо этой бесполезной поездки можно было выполнить несколько заявок тех, кому действительно нужна наша помощь. Между тем количество обращений к нам с каждым днем растет, соответственно увеличивается и нагрузка на волонтеров.

Сколько времени понадобится сотрудникам поликлиники, чтобы наладить доставку лекарств по льготным рецептам из аптек в квартиры пенсионеров, пока неизвестно. Добровольцы, конечно, будут рады, если им больше не придется тратить весь день, собирая нужные лекарства в разных аптеках по всему городу. А пока я читаю в волонтерском чате итог чьего-то насыщенного дня: "Какое же это счастье - найти наконец-то бесплатное лекарство!.."

Кстати

Согласно оперативной сводке Смольного, петербургские волонтеры проекта #Мывместе выполнили 6001 заявку горожан старше 65 лет, находящихся в самоизоляции. Всего с начала работы горячей линии Центра городских волонтеров поступило 9516 обращений.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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