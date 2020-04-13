Рослесхоз определил, какие регионы лучше обращаются с лесами

Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами в 2019 году переданных полномочий в области лесных отношений. В список вошли, как лучшие, так и худшие регионы. Оценку рейтинга составляли по десяткам критериев.

- Анализ обеспечивается по 36 критериям семи групп, включающих лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность, - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

В этом году в топ-10 лучших вошли Ленинградская, Тверская, Костромская области, Республика Татарстан, Кировская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская области, Республика Северная Осетия и Республика Марий Эл.

Лидером антирейтинга, подготовленного на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок в 2019 году, стала Иркутская область с показателем более 440 тысяч кубометров выявленной незаконной заготовки. Далее в списке расположились Красноярский и Забайкальский края, где объемы незаконно срубленной древесины составили порядка 115 тысяч и 102 тысяч кубов. Антирейтинг по площади, пройденной лесными пожарами на территории лесного фонда в 2020 году, возглавляют в настоящее время Хабаровский край, Еврейская автономная область, Забайкальский край.

В пресс-службе ведомства отметили, что оценка эффективности управления лесами проводится ежегодно среди всех регионов России. Расчет производится по специально разработанным формулам.

Но в этом новом рейтинге есть и новшества. Например, данные по таким показателям, как площадь, пройденная лесными пожарами, оперативность тушения пожаров в первые сутки, объем выявленной незаконной вырубки, площадь искусственного лесовосстановления, Рослесхоз опубликовал впервые.

И, скажем, традиционно худшая по многим классическим показателям Иркутская область в этом году перестала быть абсолютным "плохишом". Например, по такому показателю, как проведение искусственного лесовосстановления, Иркутская область оказалась лучшей. В регионе за год высадили лес на более чем 15 тысяч га.

Второе место в рейтинге получила Тверская область, где высадили более 9,3 тысячи гектаров. Третье место заняла Ленинградская область, обеспечившая около 9 тысяч гектаров новых лесопосадок.

А по такому важному показателю, как оперативность тушения пожаров, наихудшие показатели показали Еврейская автономная область, Забайкальский край, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская и Чувашская республики.

Среди регионов, где с начала года пожары удавалось потушить в первые сутки, - Пензенская, Саратовская, Брянская, Амурская, Смоленская, Псковская, Московская области, области, Красноярский край и ряд других регионов.