Новости

Редкие артефакты найдены в библейском городе царя Давида 17:21
Нуждающимся в поддержке поможет Карта взаимопомощи RT 17:17
Рослесхоз определил, какие регионы лучше обращаются с лесами 17:13
На Кубани застройщика обвинили в хищении 1,5 млрд рублей 17:10
Кузнецова поддержала ужесточение наказания за преступления в Сети 17:04
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды 17:04
Nissan закроет три-четыре завода и сократит производство на 1 млн авто 17:01
В Астрахани оперная певица присоединилась к концертам на балконе 17:00
В Башкирии будут судить мать, оставившую на морозе двухлетнего малыша 16:56
Еще в одной больнице Севастополя обнаружили коронавирус 16:53
Ученые установили, почему ожирение способствует раку 16:50
На поддержку регоператоров направят почти 9 млрд рублей 16:46
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти бабушки после кражи сумки 16:44
Нейрофизиологи рассказали о пользе компьютерных игр 16:44
В Крыму в апреле отменили арендную плату за госсобственность 16:40
В Мордовии скончался первый заболевший COVID-19 16:37
В Британии третьим лицам разрешили снимать деньги с банковских счетов 16:32
Военные продезинфицировали здания Адмиралтейства в Петербурге 16:31
В Москве аномально рано расцвела сакура со склонов горы Фудзияма 16:21
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом 16:14
На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19 16:07
Школьные музеи впервые покажут свои экспозиции онлайн 16:05
Врач-рентгенолог из Ростова заразилась коронавирусом от пациентки 16:02
Чудом сохранившуюся праворульную "Волгу" продают за 3,7 млн рублей 16:00
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 17:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рослесхоз определил, какие регионы лучше обращаются с лесами

Текст: Тимофей Борисов

Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами в 2019 году переданных полномочий в области лесных отношений. В список вошли, как лучшие, так и худшие регионы. Оценку рейтинга составляли по десяткам критериев.

- Анализ обеспечивается по 36 критериям семи групп, включающих лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность, - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
В Красноярском крае установят еще 30 видеокамер для обнаружения лесных пожаров

В этом году в топ-10 лучших вошли Ленинградская, Тверская, Костромская области, Республика Татарстан, Кировская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская области, Республика Северная Осетия и Республика Марий Эл.

Лидером антирейтинга, подготовленного на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок в 2019 году, стала Иркутская область с показателем более 440 тысяч кубометров выявленной незаконной заготовки. Далее в списке расположились Красноярский и Забайкальский края, где объемы незаконно срубленной древесины составили порядка 115 тысяч и 102 тысяч кубов. Антирейтинг по площади, пройденной лесными пожарами на территории лесного фонда в 2020 году, возглавляют в настоящее время Хабаровский край, Еврейская автономная область, Забайкальский край.

В пресс-службе ведомства отметили, что оценка эффективности управления лесами проводится ежегодно среди всех регионов России. Расчет производится по специально разработанным формулам.

Но в этом новом рейтинге есть и новшества. Например, данные по таким показателям, как площадь, пройденная лесными пожарами, оперативность тушения пожаров в первые сутки, объем выявленной незаконной вырубки, площадь искусственного лесовосстановления, Рослесхоз опубликовал впервые.

И, скажем, традиционно худшая по многим классическим показателям Иркутская область в этом году перестала быть абсолютным "плохишом". Например, по такому показателю, как проведение искусственного лесовосстановления, Иркутская область оказалась лучшей. В регионе за год высадили лес на более чем 15 тысяч га.

Фото: Юлия Симатова
Рослесхоз составил прогноз по лесным пожарам

Второе место в рейтинге получила Тверская область, где высадили более 9,3 тысячи гектаров. Третье место заняла Ленинградская область, обеспечившая около 9 тысяч гектаров новых лесопосадок.

А по такому важному показателю, как оперативность тушения пожаров, наихудшие показатели показали Еврейская автономная область, Забайкальский край, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская и Чувашская республики.

Среди регионов, где с начала года пожары удавалось потушить в первые сутки, - Пензенская, Саратовская, Брянская, Амурская, Смоленская, Псковская, Московская области, области, Красноярский край и ряд других регионов.

Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь СЗФО Ленинградская область ЦФО Тверская область ЦФО Костромская область ПФО Татарстан ПФО Кировская область Лесные пожары

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле