Стала известна причина нахождения Татьяны Булановой в реанимации

Известная певица Татьяна Буланова третьи сутки продолжает находиться в реанимации Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Как сообщил "РГ" концертный директор певицы Константин Сергеев, сейчас певица проходит необходимые обследования и процедуры.

- В реанимации Таня находится не потому что у нее плохое самочувствие, наоборот, ее состояние стабильно, но условия реанимации позволяют провести максимально полное обследование и осуществить все необходимые медицинские процедуры, - отметил Сергеев.

По словам концертного директора, Булановой ставят капельницы, также она сдает анализы. Дата перевода певицы из реанимации и выписки пока неизвестна, но Сергеев полагает, что ясность должна наступить уже сегодня.

- Таня была госпитализирована вечером в субботу, в это время в НМИЦ Алмазова была дежурная бригада, которая ее, собственно, и вела позавчера и вчера. Сегодня в центр вышло большинство штатных сотрудников, поэтому какая-то конкретика должна наступить, - сказал Сергеев.

Напомним, Буланову госпитализировали в предынсультном состоянии. Певица сама вызвала врачей. До этого у Булановой несколько дней подряд "тянуло" левую руку.