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13.04.2020 19:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дорогая очередь

Гражданина наказали за стрельбу холостыми патронами
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Суд в Вологде оштрафовал местного жителя за салют из небоевого оружия в праздничный день.

Гражданин Н. хотел поднять себе и людям настроение стрельбой из автомата. Желание по-человечески понятное: есть масса людей на свете, кому грохот огнестрельного оружия кажется веселой музыкой.

Но есть загвоздка: стрелять из автомата в городе нельзя ни с горя, ни от радости. Запрещено. Потому что, во-первых, пули могут ненароком задеть посторонних, и кому-то уже не будет весело. Во-вторых, стрельба не всех веселит. Некоторых пугает. В-третьих, у честного гражданского человека автомата нет и быть не может.

Фото: iStock
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Правда, в данном случае гражданин Н. был очень уверен, что к нему антистрелковые нормы КоАП не относятся. Потому что автомат Калашникова в его руках был списанным и охолощенным. То есть некогда боевое оружие превратилось после специальных манипуляций, по сути, в игрушку. Теперь оно стреляет исключительно холостыми патронами, производящими много шума из ничего.

Поэтому, когда мужчина вышел на набережную в Вологде и открыл радостный огонь, он не чувствовал подвоха. Тем удивительней для него было получить претензии со стороны полиции.

"Н. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения не признал. Указал, что он стрелял холостыми патронами для салюта, имитируя выстрелы, полагая, что списанное оружие не относится к огнестрельному, просил производство по делу прекратить", - рассказывают в Вологодском областном суде.

Даже если оружие, по сути,игрушечное, но внешне стреляет, как настоящее, стрельба на улице будет нарушением. Штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией ствола и патронов

Мировой судья не принял данный довод во внимание, поскольку согласно закону "Об оружии" в границах населенных пунктов запрещается использовать вне специально отведенных мест любое оружие, в том числе и отнесенное к списанному.

Но учитывая личность нарушителя, его имущественное положение, суд назначил мужчине минимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей КоАП. Гражданин Н. должен заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, а автомат и патроны к нему должны быть конфискованы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"В соответствии с ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах влечет наложение административного штрафа в размере от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему", - поясняют в Вологодском областном суде.

Как уточняют юристы, специально отведенными для стрельбы местами являются, например, полигоны и стрельбища, стрелковые и охотничьи стенды, тиры. Если они открыты на законных основаниях и оружие легальное, можно спускать курок. Открыть же огонь из любого оружия на улице - нарушение. Если стрельба никому не навредила, человека накажут по КоАП. Если были серьезные последствия, то грозит уже УК.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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