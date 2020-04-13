Таможня нашла старинные книги у пассажирки поезда Москва-Калининград

Пассажирке поезда Москва-Калининград грозит штраф за незаконное перемещение культурных ценностей через границу Российской Федерации.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, гражданка России следовала из столицы в Калининград в начале марта. На въезде в Янтарный край при проведении таможенного контроля на железнодорожном пункте пропуска Нестеров таможенники нашли в ее багаже незадекларированные старинные книги и икону.

Пассажирка везла с собой икону "Господь Вседержитель" в окладе, брошюру "Божественная литургiя Святаго Iоанна Златоуста", изданную в 1900 году, и четыре книги в твердом переплете: "Сочиненiя Генриха Гейне" 1881 года издания, "Словарь немецко-французский и французско-немецкий" (1893 год), "История земли" (1902 год), "Описательная астрономiя" (1886 год).

Экспертиза подтвердила, что печатные издания и икона являются культурными ценностями, так как созданы более 50 лет назад. Перемещение таких предметов через границу Российской Федерации допускается только при условии их таможенного декларирования и при наличии разрешительных документов Министерства культуры РФ, напомнили в таможне.

Как объяснила владелица раритетов, она не знала, что перемещаемые товары относятся к культурным ценностям и их нужно обязательно декларировать. Поэтому не подавала пассажирскую таможенную декларацию и разрешительных документов у нее нет.

Сейчас в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит административный штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, и их конфискация.