В Коми группой сбытчиков наркотиков руководила мать двоих детей

В Сыктывкаре при закладке партии наркотиков полиция задержала двух молодых мужчин. Позже оказалось, что преступной группой по их распространению руководила 37-летняя женщина, мать детей-дошкольников.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что женщина, 1983 года рождения, ранее попала в поле зрения наркополицейских. Она, как считают в следствии, сбывала путем закладок наркотические средства синтетического происхождения в основном на территории Эжвинского района Сыктывкара. Дама действовала вместе со своим сожителем и знакомым и была руководителем преступной группы.

Мужчин задержали с поличным при попытке сделать закладки, женщину - дома. Кстати, никто из них нигде не работал, все они - наркопотребители. В квартире при обыске обнаружили приготовленные для сбыта пакетики.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Все члены группы арестованы.

Двоих детей изъяли из семьи и поместили в социальный центр. Сейчас их навещают родители задержанной женщины.