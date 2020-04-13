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13.04.2020 19:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лента времени

В Кронштадте открывается Аллея героев флота России
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Остров-музей военно-морского флота России - Кронштадт - открывает Аллею героев флота России - выдающихся флотоводцев и мореплавателей страны. Имена героев определило народное онлайн-голосование. Оно прошло в 50 странах мира, в нем приняли участие 180 тысяч человек - историков, военных, студентов и курсантов, всех желающих.

По итогам голосования Аллею героев флота России будут представлять 13 национальных людей - символов разных эпох. Они также представляют три века русской истории. Первое место в голосовании занял основатель русского флота Петр I. Далее идут герои Русско-турецкой войны Григорий Спиридонов и Федор Ушаков. За ними - организаторы первых русских кругосветных путешествий Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Герои обороны Севастополя - Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Владимир Истомин.

Фото: Марина Ледяева/РГ
В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок

Следующая эпоха Русско-японской и Первой мировой войн представлена Степаном Макаровым и создателем Балтийского флота Николаем фон Эссеном. И, наконец, Герои Советского Союза - адмирал Николай Кузнецов и создатель ракетно-ядерного флота Сергей Горшков.

- Абсолютно точный выбор, - комментирует итоги голосования в интервью "РГ" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. - Каждое из этих имен разворачивает ленту времени. Именно так и задумана Аллея героев флота России - описание истории страны и флота через ее новаторов, двигавших историю. И, разумеется, Аллея в большей степени рассчитана на молодежь - хранительницу будущей истории и такой, какая она есть.

Аллея героев флота России будет открыта 26 июля 2020 года.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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