В Мурманске скончалась первая пациентка с коронавирусом

В Мурманской области скончалась 67-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом, которая находилась в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре (МОКМЦ).

Об этом сообщили в региональном штабе по эпидемиологической безопасности.

В момент смерти у женщины был диагноз "пневмония" и предварительно положительный результат анализов на коронавирус. Кроме того, она страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Сегодня заражение было подтверждено результатами анализов, проведенных федеральной лабораторией.

- Обследовано 66 человек медперсонала МОКМЦ, у всех отрицательные результаты, - отметили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Отметим, что, по данным на десять вечера 12 апреля, в Мурманской области подтверждено 128 случаев заболевания COVID-19. В их числе 79 случаев в Кольском районе и 27 в Кировско-Апатитской агломерации.