В Петербурге на шесть дней закроют все православные храмы

В Петербурге в связи с непростой эпидемической ситуацией с 14 по 19 апреля будут закрыты все православные храмы города. Богослужения будут проводиться без прихожан, сообщает администрация Петербурга.

В обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, написанном в связи с изменением режима работы храмов, подчеркивается, что на службах смогут присутствовать только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры, а также съемочные группы, которые обеспечивают трансляции для телевидения и интернет-вещания.

"Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве не забыть о храме как месте особого присутствия благодати Божией", - сказано в обращении.

Варсонофий указал, что ситуация вынужденная и призвал духовенство проинфомировать паству об изменениях в режиме работы храмов.