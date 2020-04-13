В Петербурге сделали операцию малышу с "синдромом синего ребенка"

Хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга сделали редкую гибридную операцию на сердце семимесячного ребенка. Полноценной жизни малыша мешал тяжелый порок: у его сердца был единственный желудочек, а также другие патологии.

Пациент поступил из Чеченской республики с критически низкой оксигенацией крови, что способствует тяжелой острой дыхательной недостаточности. У него также была снижена эффективность кровопотока из-за сопутствующих патологий, сообщили в пресс-службе университета.

Две бригады кардиохирургов сделали операцию. Ребенку выполнили пластику ветвей легочной артерии, модицифицированное шунтирование по методу Блейлока-Тауссиг, а также клипирование двух больших коллатералей. С помощью шунтирования удалось уменьшить проявления так называемого синдрома "синего ребенка" и значительно повысить качество жизни пациента.

Шунт Блейлока-Тауссиг помог временно направить поток крови в легкие и улучшить насыщение крови кислородом, пока малыш будет ждать корректирующей или окончательной операции. Ее врачи запланировали через полгода.