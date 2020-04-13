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13.04.2020 10:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Сети стартует уникальный театральный проект БДТdigital

Текст: Елена Юринская
Уникальный театральный проект БДТdigital стартует в интернете. Первым в проекте представят радиоспектакль с Алисой Фрейндлих, это случится в понедельник, 13 апреля. Вслед за ним - онлайн-интервью с Олегом Басилашвили, потом появятся уроки вязания с Ниной Усатовой, архивные спектакли и фотографии времен Товстоногова. Все это представит публике БДТ на своем новом ресурсе - онлайн-платформе БДТdigital, рассказал художественный руководитель театра Андрей Могучий. Он продемонстрировал дизайн и содержание этого ресурса:
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

- Явления, которые в реальной жизни вообще бы не возникли, или возникли бы в отдаленном будущем, возникают прямо сейчас. Проект создавался под лозунгом: "А вдруг и правда после пандемии мир не будет прежним?" Этот портал - это такая мечта сделать виртуальную версию БДТ, с его историей, его настоящим, с его будущим, с его реальной жизнью, в которой живут сейчас артисты у себя в квартирах, с какой-то попыткой превратить этот социальный проект в художественный.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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По словам Могучего, карантин заставил вспомнить забытый и практически уничтоженный вид театрального искусства - радиотеатр. Кроме того, возникнут и уже репетируются постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами, фотовыставки, проекты для детей, архивные спектакли Товстоногова, виртуальный буфет, где можно будет собираться вместе, и многое другое.

- А профессия наша коллективная и не терпит разобщения. Давайте попробуем продолжить жить и работать, не терять друг друга, не терять зрителя. Давайте сыграем в эту игру, - сказал Могучий.

Принявшая участие в пресс-конференции Алиса Фрейндлих на вопрос, не скучает ли без театра, сказала, что с удовольствием пока переключилась на театр внуков и правнуков. Кроме того, она рассказала о своей работе над прозой Марианны Гончаровой, русской писательницы, живущей в Черновцах, рассказом которой стартует БДТdigital: "Это писатель с замечательным чувством юмора, добротой и нежностью". Возможность рождения цифрового БДТ Фрейндлих приветствовала, но предостерегла: "Только пусть потом новый вид искусства будет сам по себе, а театр сам по себе".

Фото: Пресс-служба Александринского театра
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Министр культуры Ольга Любимова отметила, что Минкульт проект поддерживает, и высказала уверенность, что за сотрудничество с БДТ будут биться несколько платформ.

А театровед и критик Марина Давыдова пошутила, что на такой предсказуемый, но трудно реализуемый проект кто-то должен был отважиться. Первым в мире театра на него отважился БДТ.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

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