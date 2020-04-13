В составе экипажа МКС-63 - петербуржец

На космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-16". На его борту - экипаж 63-й длительной экспедиции на МКС в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

Экипаж МКС-63 опытный: Анатолий Иванишин и Кристофер Кэссиди отправились в космос в третий раз. Для космонавта-испытателя Ивана Вагнера это первый полет. Свою профессиональную карьеру он начинал в качестве инженера-конструктора санкт-петербургского предприятия "ОДК-Климов", крупнейшего производителя газотурбинных авиационных двигателей. Петербуржец доставил на орбиту вымпел предприятия.

Экипаж МКС-63 (слева направо): Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин, Иван Вагнер. Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию подготовки полета. Впервые проводы экипажа и посадка в корабль прошли без родственников, гостей и представителей СМИ.

Старт корабля транслировали только съемочные группы Центра подготовки космонавтов и представительства Роскосмоса на Байконуре. Экспедиция продлится 196 суток.